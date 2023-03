Calendario Liga spagnola 2023 oggi: orari 1° aprile, chi gioca, programma, tv, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) Bella giornata di Liga spagnola quella di oggi, sabato 1 aprile, con la sfida iniziale tra Girona ed Espanyol che si terrà a partire dalle ore 14.00. Se il Girona è in una buona posizione di centroclassifica con 31 punti, l’Espanyol lotta per la salvezza con un solo punto di vantaggio sul Valencia terz’ultimo. Alle 16.15 scenderanno in campo l’Athletic Bilbao e il Getafe. A Bilbao cercano di raggiungere l’Europa anche se dista 5 punti, mentre il Getafe è a soli 3 punti da quel Valencia che fa paura a tutti. Alle 18.30 altra partita di una grande in difficoltà, il Siviglia, che affronta il Cadice. Anche la squadra di Sergio González si trova in quella tonnara per la salvezza che propone la Liga quest’anno. Infine partita importante per il campionato. Il Barcellona va a Elche, l’ultima in classifica per ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Bella giornata diquella di, sabato 1, con la sfida iniziale tra Girona ed Espanyol che si terrà a partire dalle ore 14.00. Se il Girona è in una buona posizione di centroclassifica con 31 punti, l’Espanyol lotta per la salvezza con un solo punto di vantaggio sul Valencia terz’ultimo. Alle 16.15 scenderanno in campo l’Athletic Bilbao e il Getafe. A Bilbao cercano di raggiungere l’Europa anche se dista 5 punti, mentre il Getafe è a soli 3 punti da quel Valencia che fa paura a tutti. Alle 18.30 altra partita di una grande in difficoltà, il Siviglia, che affronta il Cadice. Anche la squadra di Sergio González si trova in quella tonnara per la salvezza che propone laquest’anno. Infine partita importante per il campionato. Il Barcellona va a Elche, l’ultima in classifica per ...

Aprile, un calcio alla sosta: calendario, programma e orari di tutte le partite Di seguito il calendario completo , con il programma e gli orari di tutte (davvero tutte!) le ... SPAGNA : La Liga appare ormai chiusa, con i 12 punti di vantaggio che il Barcellona ha sul Real Madrid a ...

Días y horarios confirmados para las próximas tres fechas de la Liga Profesional La LPF definió cuándo se jugarán las próximas jornadas del torneo, en las que el Millonario se medirá ante Huracán, Gimnasia (LP) y Newell's. ¡Tomá nota y agendá los días y horarios! El Millonario se ... Un 'calendario NBA' En Liga, Kessié castigó el arreón final de los de Ancelotti ... con Ancelotti al frente, se alzó la 19ª. Calendario del Real Madrid en abril. El resultado copero. además, será el mejor termómetro para ...