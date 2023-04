Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le stelle 2023? I papabili nomi (Di sabato 1 aprile 2023) Milly Carlucci ha annunciato recentemente un rinnovo a Ballando con le stelle 2023. L’ultima edizione andata in onda infatti è stata contraddistinta da numerose polemiche, soprattutto nella giuria. Infatti, Selvaggia Lucarelli ha avuto diversi problemi sia con i colleghi che con gli stessi concorrenti. Sembrerebbe che la storica conduttrice del programma abbia deciso di sostituirla e tra i papabili nomi ce n’è qualcuno molto interessante. Vediamo di chi si tratta. Leggi anche: Quando inizia Ballando con le stelle 2023 Le novità nella giuria di Ballando con le stelle 2023 Il portale TvBlog ha fornito alcune anticipazioni molto ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 1 aprile 2023) Milly Carlucci ha annunciato recentemente un rinnovo acon le. L’ultima edizione andata in onda infatti è stata contraddistinta da numerose polemiche, soprattutto. Infatti, Selvaggia Lucarelli ha avuto diversi problemi sia con i colleghi che con gli stessi concorrenti. Sembrerebbe che la storica conduttrice del programma abbia deciso di sostituirla e tra ice n’è qualcuno molto interessante. Vediamo di chi si tratta. Leggi anche: Quando iniziacon leLe novitàdicon leIl portale TvBlog ha fornito alcune anticipazioni molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara V… - QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: con il 22.56% di share (pari a 1.663.000 spettatori) il programma di… - tuttopuntotv : Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le stelle 2023? I papabili nomi #ballandoconlestelle #barbaradurso - CorriereCitta : Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle al posto della Lucarelli? Ultime news - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Selvaggia Lucarelli potrebbe non far più parte della prossima edizione di Ballando. Al suo posto, un clamoroso arrivo: da Medi… -