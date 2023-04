Ambiente: Monte di Procida gioca a #Prendi3 ad Acquamorta (Di sabato 1 aprile 2023) Ambiente: Monte di Procida gioca a #Prendi3 sulla spiaggia di Acquamorta domenica 2 aprile un’iniziativa dell’APS “N’Sea Yet” Domenica 2 Aprile 2023 presso la spiaggia di Acquamorta nel Comune di Monte di Procida si giocherà a #Prendi3, una campagna di Educazione Ambientale ideata dall’Associazione di Promozione Sociale “N’Sea Yet” e patrocinata dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Vela Latina, ASD Montevolley, Protezione Civile Falco e Falchetti, ASD Crystal Star e Pro Loco Monte di Procida. Lo annuncia una nota giunta in redazione. giocare a ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 1 aprile 2023)disulla spiaggia didomenica 2 aprile un’iniziativa dell’APS “N’Sea Yet” Domenica 2 Aprile 2023 presso la spiaggia dinel Comune didisi giocherà a, una campagna di Educazione Ambientale ideata dall’Associazione di Promozione Sociale “N’Sea Yet” e patrocinata dal Comune didiin collaborazione con diverse associazioni del territorio: Vela Latina, ASDvolley, Protezione Civile Falco e Falchetti, ASD Crystal Star e Pro Locodi. Lo annuncia una nota giunta in redazione.re a ...

