Milano, in corso lo sciopero dei mezzi pubblici. Gli orari e gli aggiornamenti in diretta (Di venerdì 31 marzo 2023) Giornata di disagi a Milano per chi usa i mezzi pubblici. Nel capoluogo lombardo infatti è in corso lo sciopero proclamato - dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio - dai sindacati Al Cobas e Faisa Cisal Lombardia. L'Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, rende noto che la linea M2 ha chiuso dalle 8.45 e la M5 resta in servizio tra Bignami e Garibaldi e chiude tra San Siro Stadio e Garibaldi (i treni in viaggio arrivano a destinazione). Restano invece aperte M1, M3 e M4. Bus, tram e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate.

