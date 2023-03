(Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo The Athletic, Luke Shaw hato il suo contratto con ilper altri quattro anni. Era in scadenza nel 2024.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Il Wrexham annuncia così l’amichevole della prossima estate contro il Manchester United ?? - sportli26181512 : Manchester United: rinnova un difensore chiave: Secondo The Athletic, Luke Shaw ha rinnovato il suo contratto con i… - tri_eng : 3. Casemiro (Manchester United) - scommesse_it : United, obiettivo Goncalo Inacio: aperta la trattativa con lo Sporting - Michael52100677 : RT @FcInterNewsit: FcIN - Manchester United osservatore interessato di Benfica-Inter. Due giocatori nel mirino, uno è nerazzurro https://t.… -

Commenta per primo Secondo The Athletic , Luke Shaw ha rinnovato il suo contratto con ilper altri quattro anni. Era in scadenza nel 2024.Il francese, attaccante dell' Eintracht Francoforte , è nel mirino di diversi big club europei, primo tra tutti il. In merito ad un suo possibile trasferimento , ha parlato il ds ...City - Liverpool 16:00 Bournemouth - Fulham 16:00 Arsenal - Leeds16:00 Brighton - Brentford 16:00 Crystal Palace - Leicester 16:00 Nott'm Forest - Wolves 18:30 Chelsea - Aston Villa CALCIO - ...

L'iniziazione a luci rosse nello spogliatoio del Manchester United: È stato imbarazzante Sport Fanpage

Di seguito è riportato l’elenco di tutti i giocatori: Stephan El Shaarawy – Italia – Roma Timo Werner – Germania– RB Leipzig Vinícius Jr. – Brasile – Real Madrid Antony – Brasile – Manchester United ...Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa prima del match di Premier League con il Newcastle Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in ...