Caro-mutui | un bergamasco su sette in difficoltà nel rispettare il rapporto rata-reddito

(Di venerdì 31 marzo 2023) La tendenza. Sempre più persone in balia dei tassi: richieste di aiuto in crescita alle associazioni dei consumatori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GesuDioVivente : Tutto una farsa! Hanno ?? artificialmente l’inflazione con il caro benzina, elettricità, gas … per rubarci e arricc… - stefanospiazzi : @lauraboldrini HAI ROTTO IL CAZZO!! Tu vivi grazie alla vagonata di soldi che pago anche io nonostante mi stai sui… - tax_tweet : La crisi delle banche potrebbe frenare il caro mutui - PalermoToday : La crisi delle banche potrebbe frenare il caro mutui - romatoday : La crisi delle banche potrebbe frenare il caro mutui -

leggi ancheunder 36: agevolazioni prima casa confermate anche nel 2023 Bonus trasporti per ... quali aiuti contro il- vitaIl rialzo dei tassi d'interesse ha stravolto il mercato deicon costi lievitati in pochissimo tempo al 3,50%. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare come spiega a Today.it il trader Andrea Unger. C'entra ancora una volta la crisi della ...Milano, anche con ialle stelle conviene comprare La casa conviene affittarla o comprarla Secondo Andrea Lacalamita , fondatore di Homepal , piattaforma online di compravendite e affitti immobiliari, a Milano l'...

Caro-mutui, un bergamasco su sette in difficoltà nel rispettare il ... L'Eco di Bergamo

Così, le difficoltà aumentano e incidono concretamente su uno dei beni materiali più preziosi: la casa. La corsa dei costi dei mutui non conosce sosta, un rialzo dei tassi dopo l’altro. Capita ...Il rialzo dei tassi d’interesse ha stravolto il mercato dei mutui con costi lievitati in pochissimo tempo al 3,50%. Ma ora qualcosa potrebbe cambiare come spiega a Today.it il trader Andrea Unger. C'e ...