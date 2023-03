Chiambretti dopo la fine de La Tv dei 100 e Uno: “Sparisco nel nulla, lascio la tv a chi la sa fare” (Di giovedì 30 marzo 2023) Con la terza puntata di ieri sera chiude i battenti La Tv dei 100 e Uno. I tre appuntamenti hanno totalizzato il 16%, il 12,6% e il 13,7% di share. Nonostante i numeri non esaltanti Piero Chiambretti si è detto fiero del risultato, soprattutto quello su pubblico giovane. “La chiusura al 13,7% di share? Non potrebbe esserci giorno migliore per commentare questo progetto, molto complicato ma portato bene a casa con una media complessiva del 14% di share. – ha dichiarato Piero Chiambretti a Tv Blog – Sono entusiasta e felice per aver realizzato uno spettacolo di buonissima qualità, inedito, senza gare, schiamazzi, scandali e gossip, dove i bambini sono stati trattati da persone intelligenti. Tutto questo fa bene alla televisione, a Canale 5 e soprattutto a me, che mi sono tolto da altri generi televisivi che avevano dato troppo. A stupirmi, piuttosto, è ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 marzo 2023) Con la terza puntata di ieri sera chiude i battenti La Tv dei 100 e Uno. I tre appuntamenti hanno totalizzato il 16%, il 12,6% e il 13,7% di share. Nonostante i numeri non esaltanti Pierosi è detto fiero del risultato, soprattutto quello su pubblico giovane. “La chiusura al 13,7% di share? Non potrebbe esserci giorno migliore per commentare questo progetto, molto complicato ma portato bene a casa con una media complessiva del 14% di share. – ha dichiarato Pieroa Tv Blog – Sono entusiasta e felice per aver realizzato uno spettacolo di buonissima qualità, inedito, senza gare, schiamazzi, scandali e gossip, dove i bambini sono stati trattati da persone intelligenti. Tutto questo fa bene alla televisione, a Canale 5 e soprattutto a me, che mi sono tolto da altri generi televisivi che avevano dato troppo. A stupirmi, piuttosto, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Chiambretti dopo la fine de La Tv dei 100 e Uno: “Sparisco nel nulla, lascio la tv a chi la sa fare” - FabioTraversa : RT @falcions85: Intervista a Chiambretti dopo la fine de #latvdei100euno: 'Spero in una seconda stagione. Magari potessi fare più di 3 punt… - falcions85 : Intervista a Chiambretti dopo la fine de #latvdei100euno: 'Spero in una seconda stagione. Magari potessi fare più d… - falcions85 : il bimbo fenomeno che suona la chitarra per uno/due/cinque minuti. chiambretti che entra in studio e urla 'BASTAAAA… - Anna50732053 : @MasterAb88 Chissà se oggi Hit, dopo il supporto dimostrato alla Carlucci e alla Goggi scriverà un post a cuore ape… -