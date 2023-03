Whatsapp, presto anche i messaggi vocali si autodistruggeranno (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Whatsapp sta lavorando su diverse novità per migliorare l’applicazione di messaggistica istantanea e soddisfare le esigenze degli utenti. Tra queste, ci sono sondaggi più precisi, una versione web più veloce e una chat ufficiale per informazioni, consigli e trucchi. Inoltre, i vocali potrebbero subire un’evoluzione molto attesa, grazie alla funzionalità di riproduzione una sola volta, già disponibile per le foto e i video. Alcuni utenti stanno già sfruttando questa modalità, che consente la massima tutela della privacy. Whatsapp: in arrivo una valanga di novità Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché il colosso di messaggistica sta valutando l’introduzione dei messaggi video direttamente nelle chat. Questa funzionalità è già presente su Telegram e potrebbe ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.itsta lavorando su diverse novità per migliorare l’applicazione distica istantanea e soddisfare le esigenze degli utenti. Tra queste, ci sono sondaggi più precisi, una versione web più veloce e una chat ufficiale per informazioni, consigli e trucchi. Inoltre, ipotrebbero subire un’evoluzione molto attesa, grazie alla funzionalità di riproduzione una sola volta, già disponibile per le foto e i video. Alcuni utenti stanno già sfruttando questa modalità, che consente la massima tutela della privacy.: in arrivo una valanga di novità Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché il colosso distica sta valutando l’introduzione deivideo direttamente nelle chat. Questa funzionalità è già presente su Telegram e potrebbe ...

