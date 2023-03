Cuoco e Camicia – Roma

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Via di Monte Polacco, 2/4 – 00184Tel. 06/88922987 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 15/17€, primi 15/17€, secondi 22/24€, dolci 10€ Chiusura: Lunedì. Tutti i giorni a pranzo tranne il Sabato OFFERTAoffre senza dubbio un’esperienza interessante dal punto di vista culinario, proponendo, oltre alla scelta à la carte, 4 menù degustazione che permettono di seguire un percorso tematico a prezzi giusti, soprattutto considerando la zona (turistica) in cui si trova. Dopo un amuse bouche offerto dalla casa – un mini supplì alla puttanesca con una salsina al pimenton – abbiamo assaggiato il magnum di baccalà mantecato e fritto, un antipasto molto divertente da mangiare come ...

