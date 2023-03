Calhanoglu KO in Nazionale: Inter con il fiato sospeso – TS (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ieri Hakan Calhanoglu è uscito anzitempo in Turchia-Croazia per un problema muscolare. Tutta l’Inter spera che per il numero 20 non sia nulla di grave fiato sospeso – L’Inter è attesa da dei mesi densi di impegni (qui i dettagli) e per affrontarli avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione. La notizia giunta ieri sera da Turchia-Croazia non è rassicurante. Hakan Calhanoglu, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo prematuramente per un problema muscolare. Inzaghi e tutta l’Inter tengono il fiato sospeso per il regista classe ’94, che quest’anno ha fatto le fortune dei nerazzurri. GLI ALTRI – Dalla Pinetina, però, arrivano buone notizie. Bastoni e Gosens sono rientrati in gruppo e presto dovrebbero farlo anche Dimarco e ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ieri Hakanè uscito anzitempo in Turchia-Croazia per un problema muscolare. Tutta l’spera che per il numero 20 non sia nulla di grave– L’è attesa da dei mesi densi di impegni (qui i dettagli) e per affrontarli avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione. La notizia giunta ieri sera da Turchia-Croazia non è rassicurante. Hakan, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo prematuramente per un problema muscolare. Inzaghi e tutta l’tengono ilper il regista classe ’94, che quest’anno ha fatto le fortune dei nerazzurri. GLI ALTRI – Dalla Pinetina, però, arrivano buone notizie. Bastoni e Gosens sono rientrati in gruppo e presto dovrebbero farlo anche Dimarco e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EURO2024 | @Inter, infortunio in nazionale per Hakan #Calhanoglu durante la sfida tra #Turchia e #Croazia: il cent… - internewsit : Calhanoglu KO in Nazionale: Inter con il fiato sospeso - TS - - eia58 : RT @NonConoscoVG: Quando leggiamo di infortunati in nazionale e realizziamo successivamente che giocano all'Inter. Tipo così. #Calhanoglu… - infoitsport : Calhanoglu, problema fisico in Nazionale! Presto nuovi controlli – CdS - internewsit : Calhanoglu, problema fisico in Nazionale! Presto nuovi controlli - CdS - -