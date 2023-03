Bonan: “Leao ha dei mezzi clamorosi, ma deve trovare continuità” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato delle qualità di Rafael Leao e della sua discontinuità Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Sky Sport 24, Alessandroha parlato delle qualità di Rafaele della sua dis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bonan su Leao: 'Dà l'idea di staccare la spina ma ha mezzi clamorosi': Alessandro Bonan intervenuto negli studi di … - MilanNewsit : Bonan su Leao: 'Dà l'idea di staccare la spina ma ha mezzi clamorosi' - Milannews24_com : Bonan su Leao: «È in grado di aiutare molto di più» - sportli26181512 : Bonan sul Milan: 'Deve attaccare con più uomini. Leao? Non si deve accontentare': Alessandro Bonan, giornalista di… - MilanNewsit : Bonan sul Milan: 'Deve attaccare con più uomini. Leao? Non si deve accontentare' -