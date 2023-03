Walter Sabatini all’Università Link: “Molte società fanno mercato solo con gli algoritmi” (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Ds ha incontrato gli studenti dell’ateneo. “Fossi stato ancora alla Roma, non avrei lasciato partire Zaniolo” Roma, 28 marzo 2023. Un intermediario di sentimenti, capace di fare gruppo anche quando prevalgono invidie e delusioni. Walter Sabatini è salito in cattedra all’Università degli Studi definendo così il ruolo di direttore sportivo, fuori dal cliché del professionista a cui è richiesto solo il fiuto nel riuscire a scovare nuovi talenti. Lo ha fatto di fronte a una platea di studenti, incalzato dalle domande di Alberto Rimedio, voce da anni delle telecronache della nazionale. “Sono molto invidioso del lavoro che ha fatto Cristiano Giuntoli al Napoli”, ha confessato Sabatini. “Ha costruito una squadra eccezionale, in mano al migliore allenatore con cui io abbia mai lavorato. Ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Ds ha incontrato gli studenti dell’ateneo. “Fossi stato ancora alla Roma, non avrei lasciato partire Zaniolo” Roma, 28 marzo 2023. Un intermediario di sentimenti, capace di fare gruppo anche quando prevalgono invidie e delusioni.è salito in cattedradegli Studi definendo così il ruolo di direttore sportivo, fuori dal cliché del professionista a cui è richiestoil fiuto nel riuscire a scovare nuovi talenti. Lo ha fatto di fronte a una platea di studenti, incalzato dalle domande di Alberto Rimedio, voce da anni delle telecronache della nazionale. “Sono molto invidioso del lavoro che ha fatto Cristiano Giuntoli al Napoli”, ha confessato. “Ha costruito una squadra eccezionale, in mano al migliore allenatore con cui io abbia mai lavorato. Ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sabatini: 'Massara e Maldini sono amici. Milan-Napoli? Non sarà facile per Spalletti': Walter Sabatini, ex direttor… - LinkCampus : #CallForStudents ?? Vuoi fare dello #sport la tua #professione? Non perderti l'incontro di questo pomeriggio a… - persemprecalcio : ?? Walter #Sabatini è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha raccontato del litigio fra #Spalletti e #Totti, mett… - Milannews24_com : #Sabatini: «#Milan #Napoli in Champions? Dispiaciuto da una cosa» - SportdelSud : #WalterSabatini elogia il ds del #Napoli, Cristiano #Giuntoli e scommette tutto su un giovane talento italiano. Ine… -