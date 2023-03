Gf Vip 7, semifinale: Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon volano in finalissima. Eliminati Andrea Maestrelli e Luca Onestini (Di martedì 28 marzo 2023) È appena terminata la quarantaquattresima puntata, nonché la semifinale, della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In postazione social l’influencer, nonché ex concorrente della Casa Giulia Salemi. Dopo i convenevoli di rito, il conduttore ha salutato l’ultima eliminata dal reality di Canale 5: Antonella Fiordelisi. L’ex Vippona ha voluto scusarsi con il pubblico per i termini utilizzati dai genitori, affermando di non essere mai stata vittima di bullismo all’interno del programma. Successivamente ha dichiarato di aver preso le distanze da sua mamma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta con i Vipponi, la nuova puntata del Gf Vip è entrata subito nel vivo. Il direttore di Chi ha affrontato con loro i temi più discussi della settimana. Alfonso ha mostrato ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) È appena terminata la quarantaquattresima puntata, nonché la, della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In postazione social l’influencer, nonché ex concorrente della Casa Giulia Salemi. Dopo i convenevoli di rito, il conduttore ha salutato l’ultima eliminata dal reality di Canale 5: Antonella Fiordelisi. L’ex Vippona ha voluto scusarsi con il pubblico per i termini utilizzati dai genitori, affermando di non essere mai stata vittima di bullismo all’interno del programma. Successivamente ha dichiarato di aver preso le distanze da sua mamma. Dopo i saluti di rito e qualche battuta con i Vipponi, la nuova puntata del Gf Vip è entrata subito nel vivo. Il direttore di Chi ha affrontato con loro i temi più discussi della settimana. Alfonso ha mostrato ...

