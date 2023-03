Resta con me, anticipazioni 2 aprile (Di lunedì 27 marzo 2023) Resta con me sembra che ormai sia quasi giunto al termine e infatti il 2 aprile 2023 a quanto pare sarà la penultima puntata, mentre gira voce che l’ultima puntata andrà in onda il 3 aprile 2023, ma si tratta di voci non certe. Va detto che nella puntata futura accadranno numerosi colpi di scena. Prima di tutto, come si sa, si tratta di una fiction che riesce sempre a far Restare di stucco tutti coloro che la seguono, ma questo non è tutto. Ci sono anche persone che infatti sono rimaste proprio con il fiato sospeso. In più sembra che al centro delle vicende non solo ci sarà come sempre Alessandro, ma ci saranno anche Diego e altri. Resta con me, anticipazioni Resta con me sembra che nella puntata del 2 aprile 2023 senza dubbio consentirà ai vari ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 marzo 2023)con me sembra che ormai sia quasi giunto al termine e infatti il 22023 a quanto pare sarà la penultima puntata, mentre gira voce che l’ultima puntata andrà in onda il 32023, ma si tratta di voci non certe. Va detto che nella puntata futura accadranno numerosi colpi di scena. Prima di tutto, come si sa, si tratta di una fiction che riesce sempre a farre di stucco tutti coloro che la seguono, ma questo non è tutto. Ci sono anche persone che infatti sono rimaste proprio con il fiato sospeso. In più sembra che al centro delle vicende non solo ci sarà come sempre Alessandro, ma ci saranno anche Diego e altri.con me,con me sembra che nella puntata del 22023 senza dubbio consentirà ai vari ...

