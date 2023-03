Ambiente, da contadini a “guardiani” del territorio (Di domenica 26 marzo 2023) Da produttore di derrate e allevatore di animali domestici destinati soprattutto alla produzione di alimenti per l’uomo, a custode dell’Ambiente. Nume tutelare di quella ricchezza che oggi sta assumendo (per fortuna) un ruolo sempre più importante e centrale nelle nostre società. E’ il destino che attende gli agricoltori? Lo vedremo. Intanto torna all’esame del Parlamento il testo di 10 articoli che dovrebbe istituire e normare proprio questa nuova figura. Un disegno di legge di iniziativa parlamentare di maggioranza (Lega), già presentato nel corso della precedente legislatura ma non andato in porto a causa dello scioglimento delle Camere. Da agricoltori a custodi della biodiversitàIn realtà, a introdurre per la prima volta questo concetto è stata la legge n. 194 del 2015, che reca disposizioni sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) Da produttore di derrate e allevatore di animali domestici destinati soprattutto alla produzione di alimenti per l’uomo, a custode dell’. Nume tutelare di quella ricchezza che oggi sta assumendo (per fortuna) un ruolo sempre più importante e centrale nelle nostre società. E’ il destino che attende gli agricoltori? Lo vedremo. Intanto torna all’esame del Parlamento il testo di 10 articoli che dovrebbe istituire e normare proprio questa nuova figura. Un disegno di legge di iniziativa parlamentare di maggioranza (Lega), già presentato nel corso della precedente legislatura ma non andato in porto a causa dello scioglimento delle Camere. Da agricoltori a custodi della biodiversitàIn realtà, a introdurre per la prima volta questo concetto è stata la legge n. 194 del 2015, che reca disposizioni sulla tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ...

