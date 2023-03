«A Israele serve una nuova democrazia, che sia di tutti» (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri sera centinaia di migliaia di israeliani hanno tenuto raduni di massa e cortei a Tel Aviv e in altre180 città e centri abitati contro il progetto di riforma giudiziaria first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 marzo 2023) Ieri sera centinaia di migliaia di israeliani hanno tenuto raduni di massa e cortei a Tel Aviv e in altre180 città e centri abitati contro il progetto di riforma giudiziaria first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notiz… - Milli19751 : RT @nelloscavo: Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notizia https… - bnegri1 : RT @nelloscavo: Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notizia https… - PaolaFiore : RT @nelloscavo: Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notizia https… - 76_cesko : RT @nelloscavo: Il 'rifiuto del soldato' va sempre preso sul serio. Se succede in Israele sotto Netanyahu, è molto piu di una notizia https… -