Wta Miami 2023 | cadono teste di serie | eliminate Jabeur | Garcia e Sakkari

(Di sabato 25 marzo 2023) Giornata di sorprese ed eliminazioni eccellenti al WTA 1000 di, con diverse delle primediche hanno abbandonato il torneo in queste ore. La prima in ordine cronologico è stata Maria, che è stata battuta dalla canadese Bianca Andreescu con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Una rimonta importante quella della canadese, che su questi campi vanta la finale raggiunta nel 2021. Al prossimo turno Andreescu se la vedrà con Kenin, che ha superato Kalinina in due set senza particolari difficoltà. Niente da fare anche per Caroline, numero 5 del tabellone: la francese è stata sconfitta, per la seconda settimana consecutiva, dalla rumena Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 6-3. Un risultato netto che non lascia spazio a recriminazioni, con Cirstea che ha vinto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #WTAMiami Cadono teste di serie pesanti nel tabellone femminile del #MiamiOpen - SwarAgency : RT @TennisActu: WTA - Miami : 6-2, 6-3, Caroline Garcia n'a rien pu faire contre Cirstea #MiamiOpen #Sakkari #WTA #Cirstea #tennis https://… - TennisActu : WTA - Miami : 6-2, 6-3, Caroline Garcia n'a rien pu faire contre Cirstea #MiamiOpen #Sakkari #WTA #Cirstea #tennis - sportli26181512 : TOP11 FANTAMEDIA. Riscatto Rabiot-Di Maria. Oltre ai soliti 'noti' gran impatto di Posch e Carlos Augusto: TOP11 FA… - SwarAgency : RT @TennisActu: WTA - Miami : 2-6, 3-6, Caroline Garcia n'a rien pu faire contre Cirstea #MiamiOpen #Sakkari #WTA #Cirstea #tennis https://… -

Un paio di game e arriva il momento della verità per quella che si dice pronta per un nuovo titolo pesante, "magari già qui a". Due match point se ne vanno cancellati da Sakkari che tira come ...Quando accaduto alla fine del match durante ildiha scatenato accese polemiche sul web. Il comportamento della campionessa di tennis non è affatto piaciuto: ora la giocatrice è al centro ...(STATI UNITI) " Esordio convincente per Martina Trevisan nel "Open", terzo1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock ...

WTA Miami: Andreescu rimonta Sakkari in tre ore Ubitennis

Un paio di game e arriva il momento della verità per quella che si dice pronta per un nuovo titolo pesante, “magari già qui a Miami”. Due match point se ne vanno cancellati da Sakkari che tira come se ...MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Esordio convincente per Martina Trevisan nel “Miami Open”, terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di ...