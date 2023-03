Serie A, Casini: “Stadi italiani? Vecchi, inadeguati e con pochissimi servizi. Serve cambiare” (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha parlato delle infrastrutture e degli Stadi italiani che non sono al passo con il tempo, secondo il numero uno della Lega di A. Il presidente ha voluto mandare l’allarme di come e di quanto le nostre infrastrutture siano poco al passo con i tempi che viviamo e che anzi siano definibili del tutto Vecchi. Queste le parole di Casini: “L’Italia si trova in una situazione difficile, a tratti poco comprensibile per chi ci guarda dall’esterno. Impianti Vecchi, con strutture inadeguate e pochissimi servizi. E’ dai Mondiali del 1990 che l’Italia, salvo alcuni casi virtuosi come, per esempio, gli impianti di Atalanta, Juventus, Sassuolo e Udinese – non riesce a rimettere davvero a fuoco il ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Il presidente della Lega diA Lorenzoha parlato delle infrastrutture e degliche non sono al passo con il tempo, secondo il numero uno della Lega di A. Il presidente ha voluto mandare l’allarme di come e di quanto le nostre infrastrutture siano poco al passo con i tempi che viviamo e che anzi siano definibili del tutto. Queste le parole di: “L’Italia si trova in una situazione difficile, a tratti poco comprensibile per chi ci guarda dall’esterno. Impianti, con strutture inadeguate e. E’ dai Mondiali del 1990 che l’Italia, salvo alcuni casi virtuosi come, per esempio, gli impianti di Atalanta, Juventus, Sassuolo e Udinese – non riesce a rimettere davvero a fuoco il ...

