Schianto fra due auto in galleria, morto ragazzo di 26 anni (Di sabato 25 marzo 2023) Schianto frontale tra due auto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo all'interno della galleria Giulia lungo la strada statale che unisce Lecco a Ballabio. Un ragazzo di 26 anni è morto sul colpo. Nell'incidente... Leggi su today (Di sabato 25 marzo 2023)frontale tra duenella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo all'interno dellaGiulia lungo la strada statale che unisce Lecco a Ballabio. Undi 26sul colpo. Nell'incidente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incidente a Lecco, schianto fra due auto in galleria - andreastoolbox : Schianto fra due auto in galleria, morto ragazzo di 26 anni #fra #Schianto #due #in #auto ??????? - toscanamedianew : Schianto fra auto nella notte, feriti gravissimi - laregione : Corsa clandestina nel traffico, schianto fra il pony e un'auto - QuotidianPost : San Felice, terribile schianto fra un’auto e una moto -