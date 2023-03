(Di sabato 25 marzo 2023)si aggiudica ladella stagione per il Mondialee domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio del Portogallo 2023, valido come appuntamento inaugurale del Motomondiale. Quarta partenza al palo della carriera per il giapponese dell’Husqvarna, che ha siglato inoltre il nuovoto della pista diin 1’46?798 con un giro perfetto anche grazie alla scia del compagno di squadra olandese Collin Veijer nel T4. Risultato eccezionale per il giovanissimo rookie spagnolo Josè Antonio Rueda, secondo a 374 millesimi dalla vetta con la KTM del team Red Bull Ajo, mentre completa lafila l’australiano Joel Kelso (alla migliore qualifica della carriera) in terza piazza a 450 millesimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Moto3, Ayumu Sasaki ottiene la prima pole position dell’anno a Portimao. Top10 per Nepa - - dianatamantini : MOTO3 - Ayumu Sasaki si prende la prima pole del 2023, ma guardate dov'è il rookie Rueda! Nepa 10° e miglior italia… - corsedimoto : MOTO3 - Ayumu Sasaki si prende la prima pole del 2023, ma guardate dov'è il rookie Rueda! Nepa 10° e miglior italia… - AlessioPiana130 : Riferimento dei Test, legittimo pretendente al titolo, Ayumu Sasaki ?? al momento opportuno esce fuori: pole positio… - giroveloce : Ayumu Sasaki è un pilota motociclistico giapponese. #Moto3 #PortugueseGP -

I risultati e la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo 2023, primo appuntamento del Mondiale di. Sul circuito di Portimao a conquistare la pole position è statoSasaki su Husqvarna davanti al rookie Josè Antonio Rueda e Joel Kelso. Tra gli italiani Nepa è il migliore in decima ...Dei big della scorsa stagione è rimastoSasaki , quarto al termine della passata stagione, ... All'appello manca Fenati - undicesima stagione in- che ha rimandato a sabato mattina il time ...Chiudiamo con quella che un tempo era chiama la classe "125cc". Il trionfo mondiale appare a portata di mano perSasaki. Il nipponico, dopo 7 anni in categoria e 104 GP disputati è ...

Moto3 Portimao: Ayumu Sasaki si prende la pole, Rueda fa già paura Corse di Moto

Moto3 Gp Portogallo Qualifiche – Ayumu Sasaki partirà dalla pole position nel Gran Premio del Portogallo classe Moto3, gara inaugurale del Motomondiale 2023. Il pilota del Team Intact GP (ex Team di ...14.21 Gran giro di Ayumu Sasaki, record della pista in 1:46.798 ... Siamo pronti per vivere insieme le qualifiche della Moto3 a Portimao! 10.16 Appuntamento alle 13.50 per le qualifiche della Moto3.