Gand Wevelgem | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di sabato 25 marzo 2023) Un'altra grande classica del nord si prepara alla partenza. Parliamo della, in programma domenica 26 marzo e giunta alla sua 85a edizione. L'ultima fu vinta in volata da Biniam Girmay davanti a Cristophe Laporte e Dries Van Gestel. Sono 7 le vittorie italiane qui, l'ultima delle quali risalente L'articolo proviene da Blog Ciclismo.

Juan Sebastian Molano non parteciperà alladi domenica, ma è il male minore se si pensa all'incidente in cui venerdì è stato coinvolto il 28enne colombiano della Uae - Emirates. Molano non aveva preso parte all'E3 di Harelbeke ...Domenica prossima sarà invece al via della, mentre mercoledì prossimo sarà alla Dwars door Vlaanderen, attraverso il Fiandre, che sarà l'ultima prova prima di rincorrere il sogno ...Domenica 26 marzo va in scena la2023 , corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Altro appuntamento sulle pietre del nord per alcuni big, che si sfideranno sui ...

Gand-Wevelgem 2023: percorso, favoriti e orari TV BiciDaStrada.it

Juan Sebastian Molano non parteciperà alla Gand-Wevelgem di domenica, ma è il male minore se si pensa all'incidente in cui venerdì è stato coinvolto il 28enne colombiano della Uae-Emirates. Molano non aveva preso parte all'E3 di Harelbeke. I tre, assieme a Filippo Ganna, saranno protagonisti domenica 26 marzo della Gand-Wevelgem.