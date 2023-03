(Di sabato 25 marzo 2023) Parlando di record e risultati, Massimosulle frequenze di TMW Radio ha ricordato come Joséabbia conquistato ilconperò far segnare alcun record. NIENTE RECORD – Nel calcio, si sa, contano soltanto i risultati e i trofei. Lo ha ricordato Massimo, sottolineando quanto fatto da Josénel 2010 con. Con la conquista di tutti i trofei, nonostante non sia arrivato alcun record. Queste le sue parole a riguardo: «Nel calcio può succedere di tutto.nell’anno delnon ha fatto record, ma ha portato a casa tre trofei». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brambati: «Mourinho Triplete con l'Inter, ma senza fare record!» - -

... Nicolò Zaniolo: secondo, il numero 22 della Roma avrebbe le caratteristiche di un fuoriclasse ma Josépotrebbe non essere l'allenatore adatto per far emergere le sue potenzialità. ...dovrebbe mangiarsi le mani per aver fatto andare via Dzeko, per investire 40 mln su ... Così Massimo, ex calciatore, intervenuto a Tmw Radio. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...L'ex calciatore e procuratore Massimoa Maracanà , nel pomeriggio di TMW Radio , ha fatto un bilancio dell'anno che si sta ... Quale la delusione 'Dico Inzaghi, ma anche, da cui mi ...

Brambati: «Mourinho Triplete con l’Inter, ma senza fare record!» Inter-News.it

Nel calcio può succedere di tutto. Mourinho nell'anno del Triplete non ha fatto record, ma ha portato a casa tre trofei". "Gravina e Mancini dovevano dimettersi dopo il mancato Mondiale. Oggi però non ...Massimo Brambati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... Nel calcio può succedere di tutto. Mourinho nell'anno del Triplete non ha fatto record, ma ha portato a casa tre trofei".