ATP Miami 2023, altro ko per Lorenzo Musetti, Lehecka passa in due set (Di sabato 25 marzo 2023) Continua il brutto momento di Lorenzo Musetti. Arriva un’altra precoce eliminazione nel Masters1000 di Miami, con Jiri Lehecka che esce vincitore dal match di secondo turno con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e venti minuti. L’azzurro non è apparso brillante, rimanendo spesso passivo contro l’aggressività del suo avversario che si guadagna il match con uno tra Karen Khachanov e Tomas Etcheverry. L’inizio della partita è abbastanza regolare, con l’andamento dei servizi che viene rispettato in maniera alquanto agevole per i primi tre giochi. Lorenzo è il primo ad avere una opportunità di break dopo un fuori giri del boemo, che però si riscatta con lo schema servizio-dritto-smash. Intanto i problemi di Musetti al servizio aumentano, anche perché Lehecka è molto ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Continua il brutto momento di. Arriva un’altra precoce eliminazione nel Masters1000 di, con Jiriche esce vincitore dal match di secondo turno con un doppio 6-4 in poco più di un’ora e venti minuti. L’azzurro non è apparso brillante, rimanendo spesso passivo contro l’aggressività del suo avversario che si guadagna il match con uno tra Karen Khachanov e Tomas Etcheverry. L’inizio della partita è abbastanza regolare, con l’andamento dei servizi che viene rispettato in maniera alquanto agevole per i primi tre giochi.è il primo ad avere una opportunità di break dopo un fuori giri del boemo, che però si riscatta con lo schema servizio-dritto-smash. Intanto i problemi dial servizio aumentano, anche perchéè molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - Eurosport_IT : Musetti bravo, ma non basta: passa Lehecka ???????? #MiamiOpen - OA_Sport : ATP Miami 2023, altro ko per Lorenzo Musetti, Lehecka passa in due set - - _ITALIACHEVINCE : RT @Gazzetta_it: A #Musetti, l'America non porta bene. Battuto 2-0 all'esordio anche a #Miami, passa Lehecka -