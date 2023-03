A fine 2023 il Quirinale avrà più pensionati che dipendenti. E i conti si complicano (Di sabato 25 marzo 2023) A fine 2023 per la prima volta nella storia del Quirinale il costo delle pensioni corrisposte agli ex dipendenti o ai loro familiari (quelle di reversibilità) sarà superiore a quello delle retribuzioni di tutti i dipendenti di ruolo e no. Secondo il bilancio preventivo 2023 della presidenza della Repubblica appena pubblicato, infatti, la spesa previdenziale ammonterà a 109,141 milioni di euro superando i poco meno di 107 milioni di euro di retribuzioni a vario titolo erogate. Nel 2022 la spesa era stata di circa 109 milioni di euro per retribuzioni e 103,2 milioni di euro per le pensioni. Così il Colle stesso diventa il simbolo di un’Italia sempre più anziana che ha il problema di trovare chi paga i contributi a quella fetta di popolazione pensionata che si allarga ogni anno di più. ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Aper la prima volta nella storia delil costo delle pensioni corrisposte agli exo ai loro familiari (quelle di reversibilità) sarà superiore a quello delle retribuzioni di tutti idi ruolo e no. Secondo il bilancio preventivodella presidenza della Repubblica appena pubblicato, infatti, la spesa previdenziale ammonterà a 109,141 milioni di euro superando i poco meno di 107 milioni di euro di retribuzioni a vario titolo erogate. Nel 2022 la spesa era stata di circa 109 milioni di euro per retribuzioni e 103,2 milioni di euro per le pensioni. Così il Colle stesso diventa il simbolo di un’Italia sempre più anziana che ha il problema di trovare chi paga i contributi a quella fetta di popolazione pensionata che si allarga ogni anno di più. ...

