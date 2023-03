Teatro, alla Nuvola di Fuksas ‘Adam’s Passion’ con trio Wilson-Part- Childs (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Giunge per la prima volta in Italia ‘Adam’s Passion’, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robert Wilson in collaborazione con il compositore estone Arvo Pärt e proposto in esclusiva grazie ad una coproduzione tra Opera di Roma ed Eur S.p.A. il 31 marzo e l’1 aprile al Roma Convention Center La Nuvola, ideato da Massimiliano Fuksas. Un’opera d’arte totale’ che fonde insieme musica, canto, danza, movimento, luci e scenografia. A dirigere l’orchestra e il coro della fondazione lirica capitolina sarà Tõnu Kaljuste, grande interprete della musica di Pärt, mentre sul palcoscenico è protagonista la grande danzatrice statunitense Lucinda Childs, classe 1940, al suo debutto all’Opera di Roma. Il tutto per raccontare, con l’evocativo linguaggio di Wilson e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Giunge per la prima volta in Italia, lo spettacolo teatrale ideato nel 2015 da Robertin collaborazione con il compositore estone Arvo Pärt e proposto in esclusiva grazie ad una coproduzione tra Opera di Roma ed Eur S.p.A. il 31 marzo e l’1 aprile al Roma Convention Center La, ideato da Massimiliano. Un’opera d’arte totale’ che fonde insieme musica, canto, danza, movimento, luci e scenografia. A dirigere l’orchestra e il coro della fondazione lirica capitolina sarà Tõnu Kaljuste, grande interprete della musica di Pärt, mentre sul palcoscenico è protagonista la grande danzatrice statunitense Lucinda, classe 1940, al suo debutto all’Opera di Roma. Il tutto per raccontare, con l’evocativo linguaggio die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... damigianella72 : @CatiaMamone Alla mia bimba di anni 6 piace Rosa del bacio neanche si è accorta … e non è scema a quanto mi dicono…… - takesjust1smile : RT @GinaDi15: @LBasemi Solo un palcoscenico dove i ruoli si scambiano . Ieri Conte diceva le stesse cose alla corte di Draghi e oggi Melon… - AntonioLetter10 : @ADeLaurentiis Assurdo non farci festeggiare con le Bandiere come fanno alla Boca, come fanno a Roma, a San Siro, J… - _amblav : Approfondimento “Il teatro nella formazione alla sicurezza” di Renata Borgato: Pubblichiamo l'approfondimento 'Il t… - wordsandmore1 : #24marzo oltre #DeutscheBank #Macron #Selena #Alessio #Nagelsmann #Merkel #Edobau #Ramon tempo per #uominiedonne ch… -