Cassano | “Milan in difficoltà | solo Pioli può risolvere i problemi” | News

Crisi Milan, Cassano: "Solo Pioli può risolvere i problemi dei rossoneri" Milan News

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha commentato così il momento difficile del Milan: "Negli ultimi tre anni Pioli ha fatto un miracolo, ma ora che è in difficoltà ora è sempre lui che deve ...