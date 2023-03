Sky TG24 primo canale all news per affidabilità secondo i parlamentari (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sole 24 Ore, ANSA, Sky TG24 e i TG Rai sono le fonti di informazione più consultate e ritenute più affidabili dai parlamentari, secondo una ricerca svolta su un campione rappresentativo di deputati e senatori di questa legislatura da parte di Quorum/YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.Sole 24 Ore e ANSA sono i media italiani considerati più affidabili, con un punteggio rispettivamente di 7,7 e 7,5 su 10, ai livelli di media internazionali come New York Times e BBC (7,7). Appena dietro troviamo i telegiornali nazionali della Rai (7,2) e... Leggi su digital-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Sole 24 Ore, ANSA, Skye i TG Rai sono le fonti di informazione più consultate e ritenute più affidabili daiuna ricerca svolta su un campione rappresentativo di deputati e senatori di questa legislatura da parte di Quorum/YouTrend, in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co.Sole 24 Ore e ANSA sono i media italiani considerati più affidabili, con un punteggio rispettivamente di 7,7 e 7,5 su 10, ai livelli di media internazionali come New York Times e BBC (7,7). Appena dietro troviamo i telegiornali nazionali della Rai (7,2) e...

