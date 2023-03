Beach volley, torneo “Elite16”: Menegatti e Gottardi partono con una vittoria nelle qualifiche a Tepic (Di giovedì 23 marzo 2023) Buona la prima per il Beach volley azzurro nelle qualifiche del torneo “Elite16” di Tepic. In Messico, al primo turno, Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono imposte in rimonta sulle tedesche Julia Sude e Isabel Schneider con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-16, 15-12). L’ultimo ostacolo per l’accesso al main draw è costituito dalle statunitensi Kraft/Stockman in programma questa notte alle ore 1.00 (orario italiano). Stanotte esordirà anche la coppia formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, che nel tabellone maschile sfiderà i brasiliani Evandro/Arthur. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Buona la prima per ilazzurrodel” di. In Messico, al primo turno, Martae Valentinasi sono imposte in rimonta sulle tedesche Julia Sude e Isabel Schneider con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-16, 15-12). L’ultimo ostacolo per l’accesso al main draw è costituito dalle statunitensi Kraft/Stockman in programma questa notte alle ore 1.00 (orario italiano). Stanotte esordirà anche la coppia formata da Daniele Lupo ed Enrico Rossi, che nel tabellone maschile sfiderà i brasiliani Evandro/Arthur. SportFace.

