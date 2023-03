Sabato Flash Mob a Piazza Municipio in favore delle famiglie omogenitoriali (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le associazioni LGBTQIA+ hanno organizzato per Sabato 25 marzo alle ore 16.30 il Flash Mob “E figl so’ piezz’ ‘e core. Giù le mani dai diritti!” Dopo l’ennesima e gravissima azione discriminatoria promossa da questo Governo, che ha visto nel mirino le bambine e bambini in famiglie omogenitoriali, sottraendo loro in maniera sostanziale il diritto Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le associazioni LGBTQIA+ hanno organizzato per25 marzo alle ore 16.30 ilMob “E figl so’ piezz’ ‘e core. Giù le mani dai diritti!” Dopo l’ennesima e gravissima azione discriminatoria promossa da questo Governo, che ha visto nel mirino le bambine e bambini in, sottraendo loro in maniera sostanziale il diritto Il Blog di Giò.

