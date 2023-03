Perché in Italia non scendiamo in piazza come in Francia? (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Non voglio solo lavorare nella mia vita". C'è un filrouge che lega le proteste divampate in Francia per la riforma delle pensioni a quella che è stata definita la "great resignation", il significativo aumento... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Non voglio solo lavorare nella mia vita". C'è un filrouge che lega le proteste divampate inper la riforma delle pensioni a quella che è stata definita la "great resignation", il significativo aumento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : 'Ho presentato una legge contro l'#uteroinaffitto da punire anche se praticato all'estero, perché in Italia è già v… - mara_carfagna : L’#uteroinaffitto sia reato anche se praticato all’estero, perché in Italia è già vietato. Ma si tutelino i bambini… - ultimora_pol : Mara #Carfagna: “Ho presentato una pdl contro l’utero in affitto da punire anche se praticato all’estero, perchè in… - Ol_Egy : @SardoneSilvia È già illegale in Italia quindi perché scassate i Coglioni?...visto che lo fate a Reti unificate...v… - SoniaSamoggia : Su queste basi se ti rapinano, dovrebbero arrestare anche te perché ti sei fatto rapinare. Comunque siamo in Italia… -

Dieci anni di Xylella, il fuoco invisibile lasciato libero di uccidere gli ulivi ... in Italia invece sono stati dipinti per anni come degli untori. O ancora Francesco Curci, l'agronomo di Oria che denunciò il focolaio nel suo paese e diventò un paria, osteggiato da tutti perché si ... Dissalatori, laghi artificiali e droni per i contadini. Le armi contro la siccità Lo spazio, spiega, sarebbe effettivamente strategico, perché è affacciato sul mare, ma è anche in ... la soluzione alla siccità targata Genova Italia assetata ma sprecona. Metà dell'acqua va perduta: "... Tank, F - 35 e portaerei. Le priorità della Difesa per le guerre di domani Abbonati per leggere anche Leggi anche Perché la linea del governo sul naufragio di Cutro offende i soccorritori Armi a Kiev, Meloni nella tenaglia. Lega e M5S frenano sugli aiuti Meloni in Senato ... ... ininvece sono stati dipinti per anni come degli untori. O ancora Francesco Curci, l'agronomo di Oria che denunciò il focolaio nel suo paese e diventò un paria, osteggiato da tuttisi ...Lo spazio, spiega, sarebbe effettivamente strategico,è affacciato sul mare, ma è anche in ... la soluzione alla siccità targata Genovaassetata ma sprecona. Metà dell'acqua va perduta: "...Abbonati per leggere anche Leggi anchela linea del governo sul naufragio di Cutro offende i soccorritori Armi a Kiev, Meloni nella tenaglia. Lega e M5S frenano sugli aiuti Meloni in Senato ... Perché è così difficile entrare legalmente in Italia e in Europa Internazionale