Stangata mutui | il tasso aumenta ma niente panico | ecco l’unica soluzione per non cadere in bancarotta

(Di martedì 21 marzo 2023) Salgono ancora i tassi suie gli italiani si ritrovano a pagare rate raddoppiate, c’è ancora un modo per evitare rialzi troppo bruschi Continuano a salire gli interessi sui: ad annunciarlo ufficialmente è la Banca centrale europea. Si tratta di un altro rialzo di 0,5%. Dal 3% quindi si salirà di un 3,5%. Chi ha sottoscritto un contratto avariabile, vedrà la rata crescere ancora di più e la Bce stessa conferma che in seguito potranno arrivare ancora altri rialzi. Mutuo casa, come rispondere alla crescita dei tassi d’interesse – ilovetrading.it Lo aveva infatti già annunciato Christine Lagarde, la presidente della Banca centrale europea, nessuna sorpresa, sono ancora tante le tensioni in merito ai tassi. Per via dell’inflazione così alta è necessario continuare sulla stessa politica monetaria restrittiva per ...

Bauhofer (Ctcu): «Nella stragrande maggioranza dei casi l’aumento scatterà a luglio». Costi aggiuntivi al mese di 151,31 euro per un prestito di 100 mila euro per 20 anni fatto nel 2022 ...Decisione pilota dell’Arbitro milanese dopo il ricorso accolto dalla Corte costituzionale. "Gli istituti di credito puntano al massimo vantaggio verso chi estingue il mutuo in anticipo" ...