Sci di fondo | Federico Pellegrino cade in semifinal ed è nono nella sprint di Tallinn Klaebo vince gara e classifica generale

(Di martedì 21 marzo 2023) Lamaschile in tecnica libera che si è disputata a(Estonia), valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di, ha visto il successo del norvegese Johannes Hoesflotsul transalpino Lucas Chanavat, mentre ha chiuso terzo l’altro norvegese Even Northug. Così gli azzurri che avevano superato le qualificazioni del pomeriggio:, fuori ine, 22° Davide Graz e 26° Michael Hellweger, eliminati ai quarti. Con questo risultato il norvegese Johannes Hoesflotha conquistato aritmeticamente la. In finale dominio del norvegese Johannes Hoesflot, chein 2’14?35 e rifila 2?62 al ...

La diretta testuale della sprint maschile e femminile di Tallinn , tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Siamo arrivati alla fine della stagione con le ultime tre giornate in programma sulle nevi finlandesi. Appuntamento alle ore 14.20 con le qualificazioni, mentre le finali sono in ... Federico Pellegrino determinato a difendere il terzo posto nella Coppa del mondo di sci di fondo nel penultimo appuntamento a Tallin (Estonia) . L'azzurro, che ha 1483 punti, è alle spalle dei norvegesi Johannes Hoesflot Klaebo (2370) e Paal Golberg (2061). Alle sue spalle ancora due ...

Johannes Klaebo vince la gara sprint maschile in quel di Tallin, tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. In finale il fenomeno norvegese ha preceduto Lucas Chanavat e Even Northug.La sprint femminile in tecnica libera disputata a Tallinn, in Estonia, valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, registra la vittoria della norvegese Kristine Stavaas Skistad, che va a ...