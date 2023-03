Ermal Meta si confessa: “Ho passato più di un anno senza scrivere nemmeno una canzone” (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fatto Ermal Meta? Ermal Meta è uno degli artisti italiani più apprezzati degli ultimi anni e i fan attendono già da qualche tempo nuove canzoni. Il suo quarto album in studio dal titolo “Tribù” è uscito nel 2021 e al suo interno aveva il brano “Un milione di cose da dirti“, presentato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Che fine ha fattoè uno degli artisti italiani più apprezzati degli ultimi anni e i fan attendono già da qualche tempo nuove canzoni. Il suo quarto album in studio dal titolo “Tribù” è uscito nel 2021 e al suo interno aveva il brano “Un milione di cose da dirti“, presentato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiRadio2 : «Sono stato il padre di me stesso. Ho scritto 'Lettera a mio padre' per reagire al dolore. Scrivere una canzone è i… - Radio105 : 'Siate gentili. Potreste salvare qualcuno' #ErmalMeta #LeIene - fanpage : “Siate gentili. Potreste salvare qualcuno” Ermal Meta racconta a #LeIene l’arrivo di sua madre in Italia, munita s… - marustella62 : RT @Radio105: 'Siate gentili. Potreste salvare qualcuno' #ErmalMeta #LeIene - Sara51068792 : RT @blackma416: più artisti come ermal meta per favore ?? -