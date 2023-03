Conte incalza i Dem anche sull’Ucraina | col Pd è competizione

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo il salario minimo, l'Ucraina: Giuseppenon si rassegna ad un Pd rivitalizzato che, stando ai sondaggi, recupera i voti andati ai 5 stelle nei mesi scorsi, l'ex premier prova adre Elly Schlein su tutti i temi più "caldi" per l'elettorato di sinistra.oggi, parlando ad una iniziativa della Luiss, il leader M5s ha voluto rimarcare che quella per il salario minimo è "una battaglia che facciamo da dieci anni, una battaglia che ci ha trovato isolati" e "solo recentemente" si sono aggiunti Pd e sindacato.Ma l'affondo vero è arrivato sulle armi a Kiev quando, rispondendo alle domande dei cronisti, ha detto di sperare cheil Pd si decida a dire no a nuovi invii: "Armi all'Ucraina? Abbiamo già dato. Mi auguro che il Pd possa,col nuovo vertice, fare questa scelta in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Conte incalza Schlein anche sull'Ucraina, col Pd è competizione - GabrielParker74 : RT @LaNotiziaTweet: Conte incalza il Governo sul tema della Sanità. E Calenda a ruota propone ai leader dell'opposizione una mobilitazione… - gb_dostobaby : L'ex premier incalza il Pd firmato Schlein: 'Le differenze le vedrete presto in Parlamento' #Conte #M5S - ilgiornale : Il Partito democratico e il Movimento 5stelle si dividono sull'invio delle armi e salario minimo. L'ex premier inca… - savo27 : @salvini_giacomo Sono due mozioni di Azione, votate dalla destra, non il contrario, ma continua ad ascoltare Conte… -

Enrico Borghi, uno dei più filo - atlantisti del partito, è contento della linea tenuta dalla segretaria e si dice certo che le mosse dinon le faranno cambiare posizione: "Non credo ci saranno ...... bandiera di, non avversato dal Pd. "I giovani hanno bisogno di opportunità e non di qualche centinaio di euro di mance come il reddito di cittadinanza",Cattaneo. La sinistra vuole ...'La vera sfida - dice- è ritrovarci tutti sul terreno delle proposte concrete e i contenuti ... anche fino a notte fonda, per trovare qualcosa da fare insieme'. Lucia Annunziata , che ...

Conte, dobbiamo incalzare il governo anche sulla sanità Agenzia ANSA

Roma, 20 mar. (askanews) - Dopo il salario minimo, l'Ucraina: Giuseppe Conte non si rassegna ad un Pd rivitalizzato che, stando ai sondaggi, recupera i voti andati ai 5 stelle nei mesi scorsi, l'ex ...Occupare «la piazza», far politica «con i corpi», «non limitarsi al Parlamento». La nuova leader del Pd ha teorizzato con parole chiare la sua strategia, anche nel Question Time della settimana scorsa ...