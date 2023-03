Rosa Chemical a Rtl 102.5: «Chiamatemi Manuel grazie a questo baffo» (Di lunedì 20 marzo 2023) "Ciao da Manuèl. Stavo lavorando a nuovi progetti, ho deciso di cambiare accento e nome", dice Rosa Chemical. "Aspettatevi un pezzo estivo. Sto facendo crescere i baffi, ma la barba la faccio. Amo avere la baby face. Quindi Chiamatemi Manuèl", dice nel corso della diretta a Password. "In ogni persona ci sono mille sfaccettature. Io ne ho tantissime. Penso che sono artista sempre, lo dimostro sul palco in modo più esplicito", aggiunge. LA PASSIONE PER I GRAFFITI "Non sono più la mia priorità. Non dico la mia tag (la firma alla fine dei graffiti ndr). Era Manuèl", dice. "Ho Only fans, se volete fare collaborazioni io ci sono. Il mio obiettivo non è fare i soldi, sono solo materialismo. A me piace fare foto a sfondo sessuale. Mi piace farle, dentro sono esibizionista. Non possono metterle su Instagram e quindi le pubblico su Only Fans ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) "Ciao da Manuèl. Stavo lavorando a nuovi progetti, ho deciso di cambiare accento e nome", dice. "Aspettatevi un pezzo estivo. Sto facendo crescere i baffi, ma la barba la faccio. Amo avere la baby face. QuindiManuèl", dice nel corso della diretta a Password. "In ogni persona ci sono mille sfaccettature. Io ne ho tantissime. Penso che sono artista sempre, lo dimostro sul palco in modo più esplicito", aggiunge. LA PASSIONE PER I GRAFFITI "Non sono più la mia priorità. Non dico la mia tag (la firma alla fine dei graffiti ndr). Era Manuèl", dice. "Ho Only fans, se volete fare collaborazioni io ci sono. Il mio obiettivo non è fare i soldi, sono solo materialismo. A me piace fare foto a sfondo sessuale. Mi piace farle, dentro sono esibizionista. Non possono metterle su Instagram e quindi le pubblico su Only Fans ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quadroCE : Ho appena salvato 'MADE IN ITALY' by Rosa Chemical, Bdope - ohhlamour : @trashloger TI PREGO intrattenimento quotidiano per me per non parlare del tiktok con Made in Italy re postato da rosa chemical ???? - nocchi_rita : RT @scommessad4more: mattia zenzola amici22 serale fancam made in italy rosa chemical #amici22 - annathelastt : RT @scommessad4more: mattia zenzola amici22 serale fancam made in italy rosa chemical #amici22 - guttolo : E poi il problema era Rosa Chemical... #Sgarbi -