Napoli miglior squadra in Europa in una particolare classifica | numeri straordinari

Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo ed è sempre più inarrestabile: con la vittoria per 4-0 in casa del Torino e la conseguente sconfitta dell'Inter nel derby d'Italia con la Juve, gli azzurri sono scappati a +19 sulla Lazio seconda. numeri pazzeschi che bisogna aggiornare di settimana in settimana, record individuali che vengono battuti di giornata in giornata: questa squadra è formidabile. Zielinski e Kvaratskhelia (FOTO: SSC Napoli) Con il 4-0 sul Torino, però, il Napoli ha raggiunto anche un altro primato a livello europeo. Infatti, prendendo in considerazione i cinque maggiori campionati europei, gli azzurri sono la squadra con la miglior differenza reti. In questa stagione, il Napoli ha segnato 64 reti e subite soltanto 16

