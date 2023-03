Milan, per Ibrahimovic gol e record con due coincidenze incredibili (Di sabato 18 marzo 2023) UDINE - Zlatan Ibrahimovic entra nella storia del calcio italiano. Tornato in campo il 26 febbraio scorso contro l'Atalanta dopo 9 mesi di stop per infortunio, l'attaccante svedese del Milan è andato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 marzo 2023) UDINE - Zlatanentra nella storia del calcio italiano. Tornato in campo il 26 febbraio scorso contro l'Atalanta dopo 9 mesi di stop per infortunio, l'attaccante svedese delè andato ...

Udinese, Sottil espulso: salterà il Bologna Il tecnico dei friulani ha preso il cartellino rosso dopo le proteste per la ripetizione del rigore dato al Milan e parato da ...

Diretta Udinese - Milan 2 - 1: segui la partita LIVE
L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vedrà l'Udinese ospitare il Milan.

Udinese - Milan, la moviola live
Di seguito, gli episodi discussi di Udinese - Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A. LA DESIGNAZIONE ARBITRALE DOVERI CECCONI - BERCIGLI IV: FELICIANI VAR: NASCA AVAR: PAGANESSI

Milan, per Ibrahimovic gol e record con due coincidenze incredibili

Ibrahimovic, nuovo record in Udinese-Milan: battuto Costacurta
Udinese-Milan è stata la partita del tanto atteso ritorno da titolare di Zlatan Ibrahimovic, 419 giorni dopo l'ultima volta. In mezzo tanta sofferenza per un infortunio serio al ginocchio sinistro, ...

Udinese – Milan: Beto rimette avanti i bianconeri, ecco il gol!
L'Udinese risponde subito contro il Milan nel recupero. Al sesto minuto di rigore, Success raccoglie un rimpallo sulla sinistra e va sul fondo. Il nigeriano mette forte e basso in mezzo per Beto che ...