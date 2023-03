Furia Conte sul Tottenham: 'Non siamo una squadra. A me così non va bene!' (Di sabato 18 marzo 2023) Antonio Conte contro tutti. A Southampton, il tecnico si sfoga per quel 3 - 3 incassato al 93' e attacca il suo Tottenham, i suoi giocatori, quella squadra che ha smesso di essere squadra, quella ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 marzo 2023) Antoniocontro tutti. A Southampton, il tecnico si sfoga per quel 3 - 3 incassato al 93' e attacca il suo, i suoi giocatori, quellache ha smesso di essere, quella ...

