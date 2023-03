(Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovo capitolo videoludico dedicato al wrestling, WWe, è oracon. Scopriamo i dettagli Oggi 2K ha annunciato che la Icon Edition e la Deluxe Edition di WWE, il nuovo capitolo della conclamata serie di videogiochi WWE, sviluppato da Visual Concepts, sono disponibili in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC tramite Steam. La Standard Edition e Cross-Gen Edition saranno disponibili venerdì 17 marzo 2023. Tutte leintrodotte, insieme a, con WWEIl nuovo capitolo pubblicato da 2K Sports presenta una serie di nuove caratteristiche e di miglioramenti alle modalità più amate dai fan. Prima fra tutte è ovviamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Il meme diventa realtà in #WWE2K23 #TSOW // #TSOS - GamesPaladinsIT : ?? WWE 2K23 disponibile ora con WarGames e molto altro #PC #Playstation #Xbox ?? #Console #PC #Games #Indiegames… - italiatopgames : WWE 2K23: disponibili ora le Icon e Deluxe Edition - GamerNewsit : #wwe2k23 WWE 2K23 è disponibile su console e PC Il titolo di wrestling di 2K è disponibile per PC e console… - tuttoteKit : WWE 2K23: ora disponibile con WarGames e altre novità #2KSports #PC #PS4 #PS5 #VisualConcepts #WWE2K23 #XboxOne… -

2K ha annunciato che la Icon Edition e la Deluxe Edition di, il nuovo capitolo della serie di videogiochi, sviluppato da Visual Concepts , sono disponibili in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X - S, Xbox One e PC ...... del popolare canale YouTube UpUpDownDown della, hanno rivelato tutte le nuove funzionalità in arrivo nella modalità MyGM di. La modalità MyGM immerge i giocatori nei panni di un ...sarà disponibile a partire dal 17 marzo, e nel caso in cui il roster con quasi 180 lottatori non vi soddisfacesse, sarete felici di sapere che ci sono altri 24 leggende e superstar in arrivo ...

WWE 2K23: tutte le arene e i wrestler sbloccabili in La Mia Ascesa (MyRise) eSports & Gaming

2K ha annunciato che la Icon Edition e la Deluxe Edition di WWE 2K23, il nuovo capitolo della conclamata serie di videogiochi WWE, sviluppato da Visual Concepts, sono disponibili in tutto il mondo per ...Disponibile fra pochi giorni, WWE 2K23 si mostra con un trailer di lancio live action in cui ritroviamo l'atleta di copertina, John Cena, insieme a tanti altri.