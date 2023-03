Como, i convocati di Moreno Longo per la sfida con il Benevento (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ventiquattro i convocati di Moreno Longo per la trasferta del Ciro Vigorito contro il Benevento in porgramma domani pomeriggio alle ore 14 contro la Strega. Non ci sono né Baselli né Iovine ma nella lista figura regolarmente Patrick Cutrone, che ha smaltito la botta rimediata a inizio ripresa contro il Modena e sarà dunque regolarmente a disposizione. Di seguito l’elenco della delegazione partita in treno per il Sannio. Al seguito sono previsti un centinaio di tifosi. Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Luis Binks, Alex Blanco, Andrea Cagnano, Simone Canestrelli, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Jacopo Da Riva, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Alfred Gomis, Nicholas Ioannou, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ventiquattro idiper la trasferta del Ciro Vigorito contro ilin porgramma domani pomeriggio alle ore 14 contro la Strega. Non ci sono né Baselli né Iovine ma nella lista figura regolarmente Patrick Cutrone, che ha smaltito la botta rimediata a inizio ripresa contro il Modena e sarà dunque regolarmente a disposizione. Di seguito l’elenco della delegazione partita in treno per il Sannio. Al seguito sono previsti un centinaio di tifosi. Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Luis Binks, Alex Blanco, Andrea Cagnano, Simone Canestrelli, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Jacopo Da Riva, Cesc Fàbregas, Paolo Faragò, Alessandro Gabrielloni, Simone Ghidotti, Alfred Gomis, Nicholas Ioannou, Leonardo Mancuso, Cas Odenthal, ...

