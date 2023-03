‘Ndrangheta stragista, Ingroia: “Un processo storico, la magistratura non si ferma nella ricerca di una verità pesante” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Lo considero un processo storico perché arriva alla fine di un percorso complesso. La procura di Reggio Calabria e il dottore Lombardo in particolare hanno sintetizzato un’opera che anche io, tra gli altri, avevo iniziato qualche decennio fa. La cosa importante è che la magistratura non si ferma nella ricerca di una verità pesante”. Lo ha detto l’avvocato Antonio Ingroia a margine del processo ‘Ndrangheta stragista dove assiste i familiari dei carabinieri Fava e Garofalo. Martedì 28 febbraio si è conclusa la requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e quindi l’ergastolo per il boss di Brancaccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Lo considero unperché arriva alla fine di un percorso complesso. La procura di Reggio Calabria e il dottore Lombardo in particolare hanno sintetizzato un’opera che anche io, tra gli altri, avevo iniziato qualche decennio fa. La cosa importante è che lanon sidi una”. Lo ha detto l’avvocato Antonioa margine deldove assiste i familiari dei carabinieri Fava e Garofalo. Martedì 28 febbraio si è conclusa la requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo che ha chiesto la condella sentenza di primo grado e quindi l’ergastolo per il boss di Brancaccio ...

