Spezia Calcio, la società ufficializza Leonardo Semplici sulla panchina ligure

Leonardo Semplici è il nuovo allenatore dello Spezia. L'ufficialità è arrivata in mattina sui profili social del club ligure che sceglie il tecnico toscano dopo l'esonero di Luca Gotti.

Il comunicato dello Spezia

"Spezia Calcio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà ..."

