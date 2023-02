Osimhen | Dobbiamo continuare a combattere | per lo scudetto abbiamo una grande possibilità

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN, dopo la vittoria contro lo Spezia, ecco le sue parole: "Congratulazioni alla squadra. Sono contento per questa vittoria. Mi fa piacere aver raggiunto i campioni del Napoli come numero di gol.avuto rispetto dello Spezia. E' stata unavittoria perche' non e' stata una partita semplice. Sono tre punti importanti perche' in serie A nessuno ti regala niente. Restiamo concentrati sul campionato. Prima del match ho colpito una signora con un tiro, abbastanza forte, e sono andato a scusarmi di persona".