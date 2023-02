Tuttosport – Inter | le scelte di Inzaghi per la Champions | ecco la lista Uefa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) 2023-02-03 15:18:40 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Archiviato momentaneamente il caso Skriniar, l‘si prepara a ripartire sul campo con gli impegni di Serie A, Coppa Italia eLeague. In campo europeo, dopo aver passato il girone a discapito del Barcellona di Xavi, la squadra diaffronterà il Porto negli ottavi di finale. Il calciomercato invernale non ha portato volti nuovi ai nerazzurri, che presentano dunque la stessadella fase a gironi. Guarda la gallery, dallo Scudetto alla rivoluzione: che fine ha fatto la squadra di Conte, laPORTIERI: Handanovic, Cordaz, Onana. DIFENSORI: Dumfries, De Vrij, Bellanova, Acerbi, Dimarco, ...

... secondo, anche André Onana non è sicuro di mantenere i gradi di numero 1 : nel caso in cui dovessero arrivare proposte fra i 25 ed i 30 milioni di euro, l'può valutare la sua ...La squadra rossonera fa acqua da tutte le parti e domenica sera è attesa dal derby con l'. ... Secondo quanto riportato da '', però, le ultime notizie in arrivo da Milanello parlano di un ...

Lautaro, la frase contro la Juventus e l’arbitro dopo Inter-Atalanta Tuttosport

Inter, ora Skriniar non deve finire come Icardi Tuttosport

Inter-Milan, è il derby dei musi lunghi Tuttosport

Inter, estate a caccia di difensori: tutti i nomi Tuttosport

Inter, Darmian ha rinnovato fino al 2024 Tuttosport

In casa Inter nei prossimi mesi si ragionerà anche sui portieri del prossimo anno. La situazione di Samir Handanovic è tutta da chiarire, fra rinnovo e possibile addio, ma secondo Tuttosport anche And ...Inter, anche il futuro di Andre Onana è incerto. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che il camerunese non sarebbe ritenuto incedibile e di fronte ad un’offerta congrua potrebbe ...