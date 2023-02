Lazio battuta 1-0 | Juve in semifinale di Coppa Italia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Un incredibile errore di Maximiano spiana la strada allantus, che ringrazia con Bremer e col minimo sindacale approda indi. Partita non bellissima, soprattutto nel primo tempo caratterizzato da errori assortiti e lanci lunghi preda delle difese. La squadra di Allegri, reduce dalla bruciante sconfitta in campionato col Monza, ha iniziato al piccolo trotto salendo un pò di tono col passare dei minuti, poi nella ripresa si è difesa senza problemi. Anche perchè lanon è riuscita mai a verticalizzare, penalizzata dal ritmo basso a cui si è colpevolmente adeguata. Si comincia con un break di Immobile che porta al tiro a giro Zaccagni (13?), palla sul fondo. Più pericoloso Kostic, uno dei più vivaci fra i bianconeri, che subito dopo costringe Maximiano ...

La Juventus batte la Lazio 1-0 grazie alla rete di Bremer nel primo tempo e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia. Adesso, i bianconeri dovranno vedersela contro l'Inter in un doppio ...