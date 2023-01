Cremonese-Inter 1-2 | rimonta nerazzurra con doppietta di Lautaro

(Di sabato 28 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’vince 2-1 insul campo dellanel secondo anticipo del sabato della ventesima giornata di Serie A. UnadiMartinez permette all’di ritrovare il successo. Allo ‘Zini’ i nerazzurri partono forte ma alla prima ripartenza i grigiorossi vanno in vantaggio con una magia di Okereke, che la piazza nel sette con un gran tiro a giro da fuori. L’argentino campione del mondo trova il pari quasi immediato e nella ripresa la ribalta su suggerimento di Dzeko. L’scavalca provvisoriamente il Milan e sale al secondo posto con 40 punti, a -10 dal Napoli; laresta in ultima posizione a quota 8, ancora senza vittorie. LA PARTITA – Con la voglia di riscattare il ko casalingo con l’Empoli ...

I nerazzurri di Inzaghi sono tornati alla vittoria contro la formazione di Ballardini grazie alla doppietta di Lautaro.

