Sondaggio di fine anno | FdI è il primo partito col 31% Cala ancora il Pd | il M5S lo stacca e si conferma seconda forza

Il Riformista

... sulla base di uncondotto sugli associati. Una buona notizia per il turismo organizzato, ... I numeri dianno, però, ci fanno sperare in una ripartenza più veloce nel 2023 , per ritornare ..."Lo scenario politico dianno fa registrare la tenuta del consenso per il governo e la premier:... E' quanto rileva Nando Pagnoncelli Presidente di Ipsos , in unpubblicato dal Corriere ... FdI cresce e M5S stacca il Pd: il sondaggio di fine anno certifica il consenso per Meloni e governo Nella supermedia Youtrend di venerdì scorso la crescita di FdI era di un punto, in crescita anche per Noto. Bene anche il M5S Tempo di bilanci, quando siamo al giro di boa verso il 2023. Per i… Leggi ...Sondaggi politici, Fdi al 31,7%, M5s al 17,6%, Pd al 16,3%. Migliola la Lega e il Terzo Polo supera Forza Italia.