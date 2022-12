Santi Francesi | le date del tour 2023

Leggi su lopinionista

(Di sabato 31 dicembre 2022) foto di Giuseppe TriscariMILANO – Da X Factor ai palcoscenici live. Il 18 gennaio inizierà da Torino il primodei, che porterà il duo in giro per le principali città d’Italia, occasione per sentire dal vivo i brani che hanno accompagnato finora i ragazzi nel loro percorso artistico e che li ha fatti apprezzare al grande pubblico. Di seguito il calendario aggiornato dei live, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti: 18 gennaio– TORINO – Hiroshima Mon Amour; 21 gennaio– BOLOGNA – Locomotiv Club; 24 gennaio– MILANO – Santeria Toscana 31; 26 gennaio– ROMA – Largo Venue; 28 gennaio– NAPOLI – Duel Club; 30 gennaio– FIRENZE – Viper Theatre. CHI SONO I...