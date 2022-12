Papa Ratzinger è morto | addio a Benedetto XVI | l' annuncio del Vaticano e il dolore nel mondo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Città del- Il cuore fragile delemerito ha ceduto. Il teologo Josephstamattina nel monastero Mater Ecclesiae in un clima raccolto e di preghiera. La...

E' morto all'età di 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Nel 2005 la sua elezione. Le dimissioni rassegnate nel 2013 pongono una serie di problemi protocollari per le esequie. «Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano», ha dichiarato il direttore della Sala stampa del Vaticano.