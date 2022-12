Papa Francesco | Commossi e grati per aver avuto Benedetto XVI

ilmessaggero.it

Il Vaticano si prepara per le Celebrazioni Liturgiche dopo la scomparsa diJoseph Ratzinger. Il 5 gennaio 2023, alle ore 9.30, sul Sagrato della Basilica di San Pietro, il Santo Padrepresiederà la Santa Messa esequiale per il defunto Sommo Pontefice Emerito ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondoha reso omaggio al suo predecessore, Benedetto XVI, morto stamattina a 95 anni ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LA FOTOSTORIA ). Bergoglio, parlando della gentilezza nel corso del ... Il Te Deum di Papa Francesco: «Ricordiamo Ratzinger con commozione» Nella preghiera del Te Deum, Papa Francesco ha ricordato così Benedetto XVI: "Parlando della gentilezza, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI che ci ha lasciato. Con c ...Le spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio, ...